南市文化局於端午連假期間在安平古堡、億載金城、安平樹屋4大古蹟景點舉辦慶端午系列活動。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

下周迎來端午連假，赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋4處古蹟景點推出多場端午應景活動，讓民眾除了吃粽子、看龍舟賽，也能有不一樣的端午體驗！

端午連假期間6月22日至25日，赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋4處古蹟景點，以「平安、五福、迎端午」為主題推出一系列慶端午活動，包含手作純露精油乾洗手、捏陶DIY、製作端午植栽盆等，所有活動皆採現場報名。

台南市政府文化局說明，今年端午節活動主場赤崁樓將以「平安共好」為主題，民眾在草坪旁大榕樹，接力共編長長久久祈福五彩平安繩，現場還有「珍艾一生」與「過五福包中有禮」活動接力。

珍艾一生透過認識香草植物，手作體驗抗菌純露精油乾洗手，在端午連假體驗好玩有趣調香DIY活動。此外，民眾也可以穿過由艾草、菖蒲、香茅、蒜頭、辣椒等5種避邪植物設計而成的「五福廊道」，走過廊道後，將手中五彩繩放水流，意指遠離煩惱，完成祈福後，更可參加現場每日加碼抽包粽好禮、古蹟限定人氣商品及好運平安壺等多項精采禮物，歡迎大家到赤崁樓參加活動，拍美照打卡和抽好禮。

安平古堡、億載金城則將帶來「話煎鎚聽講古 迎成功過端午」導覽活動。帶大眾認識百年前，鄭成功軍隊遇到端午節時，如何在軍糧欠缺、無法包粽子的情況下，發展出「煎鎚」這道安平端午傳統米食的傳奇故事。安平樹屋則舉辦玩土捏陶DIY，製作個人專屬端午植栽盆。

文化局也說明，端午節是民間認為一年之中陽氣最盛的日子，農曆5月又有「惡月」和「百毒月」古稱，此時家家戶戶會在門口上吊掛菖蒲、艾草、榕樹葉、屋內擺放蒜頭辣椒等辛辣物，用於辟邪驅瘟、逢凶化吉及強健身體，也會在身上配戴香包，在兒童手上繫五彩絲線，祈求長命多福。歡迎全國朋友6月22日至25日連假期間，攜家帶眷遊府城古蹟慶端午。