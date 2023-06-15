全球經濟衰退雜音四起，大陸也有自身難題需要面對，美國媒體《Insider》專欄作家洛佩茲（Linette Lopez）撰文指出，大陸經濟恐怕比任何人想像的都要糟糕。

洛佩茲表示，華爾街對大陸經濟復甦的想像，正在變成一場惡夢，尤其大陸的工業生產讓人失望，包括進出口的貿易活動都明顯放緩，尤其占經濟30%的房地產開發領域景氣明顯下滑。

根據大陸國家統計局調查，4月工業生產生產量月增5.9%，遠低於分析師月增10.6%的預期。而且房地產市場也停滯不前，第一季土地銷售量下降22%。

洛佩茲強調，貿易對大陸來說相當重要，但大陸的決策者似乎對以市場為導向的解決方案不感興趣。值得關注的是，大陸結構性問題的核心是債務，過去大陸經濟成長，主要來自基礎設施和房地產開發，而且已經進行了很多糟糕的投資。

洛佩茲提到，從長遠來看，大陸經濟已經從強勁、快速成長到長期、緩慢成長的轉變，他並不認為大陸在經濟實力和成長方面，會對美國造成重大挑戰。

世界銀行日前發表最新指出，4月以來大陸經濟成長力道放緩，復甦依然脆弱且有賴於政策支持，經濟前景面臨下行風險。此外，仍存在房市結構性問題，可能進一步拖累經濟復甦。