台北市內湖區康寧里因為受到地勢與岩盤地質影響，導致汙水下水道難以施作，北市府衛工處近年來與施工團隊持續評估，逐漸克服地質障礙，也持續與當地居民協調裝設汙水管，原本僅個位數的汙水接管率，經過3年努力，截至5月已完成超過1400戶汙水接管，接管率突破六成。衛工處表示，全台北市目前每戶汙水管普及率已達81.45％，預期121年接管率達到90％目標。

康寧里長鄭秀鳳表示，康寧里北倚康樂山，地勢北高南低，鄰近山區的地質堅硬，里內建物依山而築如梯田般分佈，導致里內汙水下水道工程推動遲滯不順。鄭秀鳳表示，近年來靠著衛工處及統包團隊的調查及評估，陸續完成里內汙水系統佈設，汙水接管率短期內迅速提升，讓里民有更優質的居住環境。

衛工處規劃設計科長曾盛愷說，衛工處將東湖一帶列為提升汙水接管普及率的重點區域，過去因受限岩盤地質及地勢起伏問題，經過統包團隊評估，選用適合本地地質的特殊推進機頭掘削堅硬的岩盤，並落實管線施工高程量測，確保能順利銜接里內多數山坡地形社區汙水管線。

衛工處表示，現階段仍有北投區湖山里、內湖區安湖里以及大同區景星里，汙水管接管率低於30％，北市府計畫優先針對接管率偏低區里及環保局列管之「抽水肥大戶」242個大型社區，輔導辦理接管，並以每年接管1萬戶為目標；另有關本市公共汙水管線系統目前無法到達之山區，將評估因地制宜設置「聚落式汙水處理設施」，以改善當地環境衛生。