法國在台協會主任公孫孟14日率團訪至桃園市大園國際高中法語班教學觀摩。（市府提供）

法國在台協會主任公孫孟14日率團訪至桃園市大園國際高中法語班教學觀摩，製作法式沙拉一同品嚐交流，並參訪橫山書法藝術館，欣賞《榜書》藝術展。他勉勵法語班學生勇於追求夢想，享受學習過程，並預告將與大園國際高中合作，辦理學生版法語檢定，鼓勵學生參加檢視學習成果。

祕書處長許淑真表示，今日代表桃園市長張善政接待公孫孟，參觀大園國際高中法語班教學觀摩活動。課堂中，法語家族高一學生以全法文介紹法式鮪魚沙拉製作過程並邀請公孫孟等貴賓一起參與、品嚐，雙方在課堂間以法語溝通，進行互動交流。

許淑真說，看到學生今天的表現，也激發了學習法文慾望，希望下次可以用簡單的法文進行溝通。過去因為教育背景經歷，非常關注教育發展，今天教學觀摩展現了桃園外語教學的成功，每位學生都是桃園國際城市外交的功臣。

公孫孟說，每次走出台北到其他縣市，接觸到不同城市的特色，都讓人感到期待。他鼓勵法語班學生，學習語言不要害怕犯錯，因為學習語言就是要犯錯，並勉勵學生勇敢做夢、追尋夢想，但仍要務實學習，祝福各位在學習法文的過程中都充滿喜悅。

大園國際高中校長朱元隆表示，大園高中創校13年，以第二外語為特色招生，而法語正是創校時的重要語系，是台灣高中重要外語教學搖籃。未來也將與法國在台協會緊密合作，共同促成在大園國際高中舉辦學生版法語檢定考試。

許淑真代表張善政致贈公孫孟及團隊桃園當季盛產的水蜜桃禮盒，歡迎公孫孟有空拜訪桃園復興區，發掘多元面向的桃園。今日特別感謝大園國際高中、市府文化局及橫山書法藝術館安排此次參訪。