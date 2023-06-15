教育部體育署為協助運動人才順利就業，並發揮專長推動職工運動，打造活力健康職場，今年除了延續去年就業媒合會的辦理方式，預計在9月18日到22日辦理「運動人才線上徵才周」活動外，同時配合政府防疫政策鬆綁，於7月29日假台北世界貿易中心第5會議室舉辦「運動人才就業媒合會」，歡迎有求職需求的體育運動相關背景專業人員及有意徵求運動人才的企業共襄盛舉。

體育署自2018年起開辦「推動企業聘用運動指導員」計畫至今，為運動人才及求才企業成功搭建出媒合的橋樑，迄今已媒合企業共聘用539名體育運動人員，並補助企業辦理超過1900項員工運動活動，總參與人次數近50萬人次，新冠肺炎疫情期間更有許多企業調整職工運動的辦理模式，並持續聘用運動人才，善用其專長大力推展職工運動，使員工動出健康、團結抗疫，並將運動能量帶入工作效能，提升企業競爭力，打造出活力、健康、效能的幸福職場。

今年的媒合會將採實體與線上雙軌併行方式辦理，2場媒合會預計共邀請30家精選徵才企業參與，提供超過400個多元職缺，包含運動教練、工程師、業務助理與行政人員等，歡迎徵才企業及求職者踴躍報名。

媒合會期間並將提供履歷健診分析、適性測驗結果諮詢等客製化服務，以協助求職者了解自身優勢潛力及探索自我，藉此增加面試與成功就業的機會，凡參與媒合活動並符合資格者皆可獲得精美禮品，還可參加好禮抽獎活動。