酒量差就別喝了！基隆有名小黃司機日前載到1名男酒客，沒想到，在開往目的地的路途中，這名酒客竟然恣意的在車上「解放」，小黃司機發現此狀況，就和酒客表示要收1500元的清潔費，豈料，男酒客聽到後，突然爆氣狂毆正在開車中的小黃司機，最後小黃司機也在車開到派出所，請求員警幫忙並報案；酒客也依傷害及毀損罪嫌送辦。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文，並轉PO上傳2段影片，有位劉姓計程車司機，在12日載到1名喝王姓酒客，要載往基隆路愛九路時，路途中王男竟在「車上解放」，劉男便開口向王男要收取1500元的清潔費，豈料，王男聽完秒變臉，並且對著開著車的劉男狂毆，導致劉男邊挨打邊將車子開到派出所，請警察幫忙。

這名酒客還抓住運將的手，影響行車安全。（翻攝自臉書爆料公社）

影片一出，網友全罵翻紛紛留言表示「辛苦了司機大哥」、「傻眼。怎麼隨便打司機？」、「借酒裝瘋！不知道自己酒量爛嗎」、「遇到這種直接載去警局比較快」、「為啥要堅持開到警局？路邊報警很單純又安全啊」、「丟臉丟到家」。

警方表示，王男已爛醉如泥、意識不清，避免再有傷害他人行為，依法進行管束，並等王男清醒後，依傷害及毀損罪嫌，移送基隆地檢察署偵辦。

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