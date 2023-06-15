新加坡網紅醫生「山姆醫生」（Dr Sam）日前警告民眾，千萬別在床上吃東西，他引述多年前廣東一名男子睡覺時遭到蟑螂入侵耳道、還產子的案例，指出蟑螂本身就受耳垢味道及耳道吸引，再加上床上有食物，就更容易吸引蟑螂上床。

I’m a doctor — this is the disgusting reason why I never eat in bed https://t.co/0lsHpZSpBN pic.twitter.com/dR8pwWYaAS — New York Post (@nypost) June 14, 2023

英國《太陽報》（The Sun）報導，山姆醫生2日在TikTok個人帳號發布90秒影片，揭露自己「從來不在床上吃東西」的原因。

他引述2019年廣東省一名習慣在床上吃東西的24歲男子案例，該男床上經常遺留食物碎屑，一天半夜耳朵劇烈疼痛將他痛醒，赴醫院檢查後發現裡頭有一隻蟑螂，除此之外還有另外10隻小蟑螂。

山姆醫生說，蟑螂也深受耳垢味道吸引，此外，耳道為陰暗、潮濕的環境，加上床上又有食物殘渣，自然成為蟑螂半夜探索食物的基地。

他說這種情況雖然少見，但確實發生過，他也安撫粉絲不用太過驚慌，如果真的發生蟲子進入耳朵的情況，他提供3點建議因應：

1. 勿驚慌。

他說耳道是一條死巷，沒有直接連通大腦。

2. 不要試著把蟲子挖出來。

他強調千萬不要試著用器具把蟲子挖出來，否則可能會造成比蟲子更大的傷害。

3. 可以試著淹死蟲子。

比起用挖的，他比較建議用「淹」的方式，滴入橄欖油就能淹死蟲子，或著迫使蟲子自己跑出來，不過他比較建議民眾先就醫再做這項舉動，確保耳朵最終都清乾淨。