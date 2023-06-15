環保風潮下，保鮮盒、不鏽鋼保溫杯等綠色替代品近年成為夯品，其中保鮮盒品項第一的霸主：韓國樂扣樂扣品牌全新店進駐LaLaport台中，台灣總代理高佳林實業董事長陳銘芳今（15）日揭驚人數據，她指出去年樂扣樂在台灣賣出150萬個保鮮盒、100萬個水壼，拿來取代便當、隨水杯等於是整年度取代了3.6億個一次性包材。

樂扣樂扣三井LaLaport台中店今（15日）開幕，該店呼應LaLaport台中為親子購物廣場，強化情境式佈置及沉浸式體驗理念，規畫料理實演廚房中島，更為貼近生活情境感，消費動線也深具巧思，提供更順暢生活情境購物軌跡，讓購物像回家般的輕鬆愉悅，實踐優雅且從容的生活法則。

此外，慶祝樂扣樂扣三井LaLaport店開幕，店家更精選13款獨賣商品，包括可進烤箱可微波「頂級堆疊不鏽鋼保鮮盒」、可一鍵抽真空快速密封保鮮「抽真空頂級耐熱玻璃保鮮盒」、深具網美風的「SUIT薄荷奶霜美型不沾IH鍋」；時尚美型「都會濾網杯」、「韓式密封微波午餐盒」、「SLO分享杯瓶組」及「SLO露營冰桶」等。

樂扣樂扣三井LaLaport台中店15日開幕，該店強化情境式佈置及沉浸式體驗理念，讓購物像回家般的輕鬆愉悅。（馮惠宜攝）

且為強化沉浸式店型主軸，樂扣樂扣將搭配時令或節慶在店中舉辦互動型體驗活動，提供客服服務、選品諮詢、主廚料理展演以及生活講座等，且因應三井LaLaport台中場館特性，未來也會規畫親子類適合趣味遊戲，如：保鮮盒收納競賽，帶給會員更多獨特多元感受。

高佳林實業自2001年起取得樂扣樂扣台灣總代理，多年來不斷提升世代新思維，2023年再展創舉，首創以「體驗為核心」的時尚現代風格店型，高佳林實業創辦人兼董事長陳銘芳女士將品牌引進台灣市場，除了保鮮盒品項穩坐市佔第一的霸主地位之外，水壺類亦晉升為領導品牌，創新的商品推出廣獲年輕人的喜好，而保溫瓶、鍋具及廚房用品等後起之秀也皆被看好未來會有極佳的銷售表現。