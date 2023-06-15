此外，SM報價回溫攀揚15美元，每噸重回900美元整數關卡，達909美元；相對乙烯持平、苯原料走跌20美元，台化(1326)、國喬(1312)、台苯(1310)營運舒壓。至於ABS、PP小跌5美元、10美元，PS則因買氣趨緩，報價下挫40美元，每噸價格1060美元。

台塑認為，目前亞洲大部分石化產品行情已跌至接近變動成本，上、下游業者為免虧損擴大，紛紛減產因應，加上近期OPEC+決議減產措施延至2024年底，若原料輕油或乙、丙烯價格持穩，預期石化產品行情再跌空間有限。

台聚、亞聚投資的大陸古雷30萬噸EVA已開始生產，光伏級產品亦順利產出，預計後續有助於古雷石化的稼動率拉升。台聚認為，因目前太陽能產品客戶庫存都非常的低，下半年EVA光伏級(太陽能用)產品需求會比上半年好。

為擴大爭取商機，台聚重新調整產線及產品組合，布局高值化的特殊級電纜料產品。亞聚把握塗覆級、熱熔級等利基市場，年底將進行熱熔級生產。