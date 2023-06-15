為迎合時下「相機食先」的餐飲消費趨勢，台北福華飯店鎖定閨蜜客層，由點心坊主廚巫政翰以當季新鮮酸甜芒果及清甜荔枝入饌，於館內「七賢吧」推出期間限定「仲夏果漾英式雙人下午茶」，每套1,580元＋10％，以5款精緻甜點、5款創意鹹點，以及特選司康兩款組成，不可錯過的有超珍貴稀有且擁有迷幻粉色外觀紅寶石巧克力（Ruby Chocolate）所打造的「紅寶石巧克力芒果塔」、法式經典甜點「荔枝玫瑰馬卡龍」、多層次口感豐富的「酒香荔枝水果杯」，為夏日增添一抹奢華絕美新體驗。

巫政翰擅長以不同特性衝突感十足食材，如烏魚子、紅糟等與甜點結合，迸發讓人意想不到的全新滋味。「紅寶石巧克力芒果塔」以近年新問世帶有淡淡的莓果香氣，味道微酸帶甜的珍稀紅寶石巧克力製成，搭配荔枝香緹鮮奶油及新鮮芒果製成，果香濃郁口感滑潤。「香草卡士達芒果泡芙」則是以顛倒泡芙概念，首先在泡芙內餡灌入清爽的香草卡士達醬，再將灌餡完的泡芙倒過來作為基底，最上層再擠上香醇濃厚的芒果醬，一口咬下泡芙酥甜口感與清爽香草卡士達及馥郁的芒果，交織成夏日午後交響曲。

法式經典甜點「荔枝玫瑰馬卡龍」粉色的外殼吸睛度百分百，一口咬下最先感到檸檬清香，再來是荔枝玫瑰白巧克力內餡清爽清香噴鼻，彷彿浸沐夏日微風中。

即日起至8月31日為止，點用英式雙人下午茶組可以1,999元＋10％優惠價享用Moët & Chandon Brut Impérial香檳乙瓶。

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