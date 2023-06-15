台南市議員周奕齊在市議會質詢，指曾文水庫上游要種電，關係到全台南市的用水安全，要求台南市長黃偉哲展現態度，水利署南區水資局指是嘉義縣大埔鄉公所的公共造產案，已完成招商但未施工，大埔鄉長吳明勳表示，發電案雖已完成招標，目前正由廠商開公聽會中，民眾有問題、意見可提出討論。

南水局2020年10月23日在曾文水庫蓄水區大埔鄉範圍內，畫設24.6公頃的太陽光電發電系統設置專區，大埔鄉公所經過可行性評估後，向南水局提出申請獲准，要在「曾文水庫太陽光電發電系統設置專區」辦理「曾文水庫浮力式太陽光電發電系統計畫」，契約總發電量為19.8MW，光電專區面積24.6公頃，去年已完成招商作業，目前廠商辦理行政程序中，現場還未施工。

吳明勳說，在水庫上設太陽能發電做為公共造產，是經過多年規畫，2020年完成可行性評估後才啟動招商，期間有綜合各方專業意見，也考量到水質和環境，該案已送嘉義縣政府核備，因最近得標廠商在地方辦說明會，可能是鄉親有意見，因目前本來就是廠商搜集意見階段，民眾提出想法可納入參考。

南水局說，配合國家政策推動綠能，才會在曾文水庫畫設專區，且阿公店水庫就有太陽光電發電系統，定時都有做例行性水質監測，至今當地並沒有因為設了太陽能發電設施，水質就產生變化。

至於太陽光電發電系統設置專區會在大埔鄉範圍內，南水局說，除需考慮遠離洩洪設施的安全性問題外，饋線、設施便於維修也要考慮，尤其大埔有居民、聚落，拉饋線、設備相對有需求。