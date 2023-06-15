台鐵「TPASS行政院通勤月票」TPASS專用通道。（台鐵提供）

台鐵「TPASS行政院通勤月票」TPASS專用通道。（台鐵提供）

三大生活圈的「TPASS行政院通勤月票」7月1日啟用，台鐵表示，各車站均將設置TPASS專用通道，持TPASS旅客如未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，不過不會扣款。

台鐵表示，為加強服務TPASS旅客，各車站均將設置專用通道，配合「TPASS行政院通勤月票」主視覺標示，製作售票窗口、驗票閘門機體、導引立牌、吊牌及地貼等設備，同時加派引導人員，明確分流動線，讓旅客加速順利進出站。台鐵提醒持通勤月票方案旅客，須依指示經由專用通道刷卡進、出站；旅客如未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，不會扣款，改走專用通道即可。

昨日交通部長王國材巡視台鐵通勤月票專用通道後表示，未來通勤月票約有800萬人至1100萬人使用，預期可以提升公共運輸利用率5％，交通事故發生率亦可降低5％以上。台鐵局長杜微表示，歡迎旅客7月1日持TPASS新卡或持現有電子票證至生活區內台鐵售票窗口購買月票方案。

台鐵第一階段通勤月票上線區域及售價是基北北桃1200元，中彰投苗-台中市民卡699元、中彰投苗-非台中市民卡999元、台中市境內-台中市民卡299元、台中市境內-非台中市民卡599元，南高屏999元、台南市、高雄市及屏東縣境內399元。票卡有效期限（30日）內可不限次數搭乘區間（快）車、莒光號、PP推拉式自強號；但不可搭乘觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號，及其他台鐵具專屬性及不發售無座票的指定列車。通勤月票進出站使用區間均有限定，旅客不可越乘或穿越搭乘，如進、出的車站未在使用區間內，將於電子票證內全程扣款。

詳閱台鐵「TPASS行政院通勤月票」資訊專區（https://www.railway.gov.tw/）＞旅客服務＞行政院通勤月票。