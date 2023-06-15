桃園市社會局執行大溪區老人文康活動中心新建工程，驚傳工程監造單位人員對承包商員工言語及訊息上性騷擾，甚至更有肢體碰觸，當事人身心受創向社會局反應，基層同仁卻知情不報，僅以是私人行為不便介入藉口托推。該監造單位回應，已將涉嫌性騷者資遣，並帶著當事人向被害女子道歉。市議員黃敬平接獲陳情痛批，社會局對於性別平等的輕忽，無疑打擊市府團隊形象。

被害女子向黃敬平陳情，指稱監造單位主任，在工地工務所對其摸手又摸肩，甚至以簡訊邀約單獨外出，且監造單位也有在工地飲酒的狀況，她向社會局承辦員告知此事，承辦員僅表示該行為是監造與承攬商之間的私事，而且是私人行為不便介入，企圖息事寧人。

黃敬平痛批，監造單位資遣爭議當事人、帶當事人向被害人道歉，卻不啟動性平調查程序，以至於沒有相關調查報告，造成日後業主社會局或勞動局在行政調查上的困難，監造單位受社會局委託行使公權力，在行政法上的地位等同於行政機關，社會局應該與監造單位負連帶責任，且該局執掌婦幼保護業務，更不應該脫免其責任，更何況市長張善政還要成立婦幼局，如此對待性平案件的態度，讓人無法苟同。

社會局回應，該事件發生在2020年，當時並未接獲申訴，社會局在14日得知此事後，除立即發函請2家公司應依據性別工作平等法規定，採取立即有效之糾正及補救措施以維護員工權益外，15日並請桃園市家庭暴力防治中心主動關懷本案被害人，告知相關法律權益，另已通報勞動局辦理勞動稽查。

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