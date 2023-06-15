杭州亞運倒數100天，15日在國訓中心舉行「2022杭州亞運倒數100天宣誓活動」。（國訓中心提供）

因疫情延後1年的杭州亞運來到倒數100天，15日在國訓中心舉行「2022杭州亞運倒數100天宣誓活動」，同時公布亞運選手形象照，體育署長鄭世忠除了期勉選手能突破上屆雅加達亞運成績，更提醒所有後勤同仁，要成為選手「最堅強的後盾」，目前已經開始進行班機安排，希望能讓所有成員能以最舒適方式抵達比賽地點。

去年東京奧運出發時爆發「商務艙事件」，因此今年杭州亞運體育署特別關注選手交通問題，鄭世忠表示，目前飛杭州確定有直航班機，會盡力爭取所有選手都搭乘商務艙，不過由於今年亞運中華隊代表團光選手加教練可能就會破800人，如何分配航班成為最大困難。

鄭世忠說：「長榮有很多航線，加上加開的班機，我們拜託長榮能夠以最大的在運量，讓選手搭到商務艙，他們也很願意盡量幫忙。」而上屆雅加達亞運台灣健兒取得17金19銀31銅的成績，目前累積總金牌數已來到99面，今年即將破百，鄭世忠也提醒所有後勤同仁，要成為選手最堅強的後盾，教練、選手提出的需求勁快達成，同時希望代表隊提出需求也務必謹慎，建立起更好的信任機制。

「希望各隊把握最後100天進行衝刺，當然希望每一位選手都是能拿到金牌。」鄭世忠提到，之前去全大運頒獎給「拳擊女王」陳念琴時，就有跟她約定亞運也要拿金牌，「今年對選手來說是很辛苦的一年，有延期2年的世大運，也有延期1年的亞運，備戰工作交叉重疊增加大家站上頒獎台的挑戰，但我相信大家都已經準備好要迎接這場盛會。」

鄭世忠也說，為了讓選手無後顧之憂出賽，自己也會提前出發到當地，協助後勤準備，也希望最後這100天國訓中心能扮演「暖男」角色，給選手最好的照顧。