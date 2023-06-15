Tiffany & Co.（以下簡稱Tiffany）才剛在紐約發表Blue Book系列幻海秘境珠寶新品，隨及宣布邀請超級名模蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）擔任代言人，她在形象廣告中搶先佩戴Blue Book幻海秘境系列珠寶，再現女神風韻。

Tiffany幻海秘境系列「滄海拾貝」主題黑色蛋白石戒指。（Tiffany & Co.提供）

蘿西杭亭頓懷特莉是知名名模，曾是各大服裝秀的御用名模，也拍過無數精品廣告，2011年曾在《變形金剛3》擔綱演出，是火辣冶豔型的性感女星，2016年與知名男性傑森史塔森（Jason Statham）結婚後淡出影壇，創立自己的彩妝品牌Rose Inc.，如今育有一雙子女。

Tiffany幻海秘境系列「滄海拾貝」主題項鍊，鍊墜可當胸針。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany幻海秘境系列「滄海拾貝」主題項鍊，鍊墜可當胸針。（Tiffany & Co.提供）

廣告中蘿西杭亭頓懷特莉佩戴以滄海拾貝（Shell）為主題的珠寶新品，創新釦環設計的超現實風格貝殼項鍊，呈現貝類受海蝕沖刷後的立體感，鍊墜鑲嵌總重逾21克拉黑色蛋白石，亦可拆卸為鑽石胸針，搭配出多種截然不同的視覺效果。