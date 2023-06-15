台灣本土服飾品牌NET因為平價、實惠的高CP值擄獲不少忠實粉絲。一位女子近日在台北逛街時，在NET發現一款荔枝皮包包，原本以為是仿皮的她，仔細一看商品吊牌卻發現，該款包包竟使用100%真牛皮，且總共有黑色、咖啡色、綠色，價格只要759元，讓她覺得相當驚喜。

原PO在Dcard發文表示，某天她在台北信義區的NET逛街，目光掃到一款黑色荔枝皮包包後被挑起興趣，進一步查詢商品吊牌更發現，包包的主料是100%牛皮，讓她忍不住驚呼「沒想到NET也有真皮包欸」。

原PO提到，該款包包價格為759元，有黑色、咖啡色、綠色，「但不是我的菜」，所以最後她買了其他品項就離開賣場；另外原PO指出，該店提供的包裝是紙袋，和一般NET店家提供的塑膠袋不同，而且不用特別花錢，讓她覺得也很特別。

對此，許多網友紛紛回應，「還以為你買了，結果不是你的菜，笑死」、「不會掉皮吧？」、「標籤看看就好」、「二層皮（二層皮被公認是品質較差的皮層，陽光照久了就可能會因為氧化而裂開）也算是真皮喔…」。