台灣糖尿病人口逐年上升，目前盛行率已達11％左右，也就是全台約有230萬糖尿病人口。除了常聽到的併發症外，癌症也是糖尿病常見的共病之一。三軍總醫院院長、中華民國糖尿病學會理事洪乙仁指出，根據研究統計，糖尿病患者罹患肺癌、肝癌、胰臟癌、子宮內膜癌、大腸癌、胃癌、膀胱癌、乳癌的風險，高出一般人的2倍以上。呼籲除了積極控制血糖外，還要定期接受篩檢，才能遠離癌症威脅。

醫師洪乙仁在《健康2.0－名醫觀點》提到，糖尿病會增加許多癌症發生的風險，有研究指出，糖尿病患者的糖化血色素每增加1％，罹癌風險就會增加18％；另也有研究統計發現，糖尿病患者罹患肺癌、肝癌、胰臟癌、子宮內膜癌、大腸癌、胃癌、膀胱癌及乳癌的風險，是一般人的2倍以上。

為何糖尿病患者容易罹癌？洪乙仁指出，原因很複雜，可能有3因素所致。其一是胰島素阻抗，醫師表示，糖尿病患者的胰島素阻抗，會造成體內分泌更多胰島素，從而刺激腫瘤細胞的成長；其次為發炎反應，糖尿病患者常伴隨脂肪組織增生，會分泌許多發炎物質，可能間接造成癌症發生或惡化；再來是免疫力降低，糖尿病患者的高血糖症狀，會削弱免疫力系統的機能，造成對抗癌細胞的能力下降。

洪乙仁強調，糖尿病患者要遠離癌症，積極控制血糖最為重要；另一方面，也要積極參與國健署五癌篩檢，定期接受糞便潛血檢查、口腔癌檢查、子宮頸抹片、乳癌篩檢及肺部低劑量電腦斷層。

另外，營養師陳怡婷曾在個人臉書專頁分享控糖6招，包括控制碳水化合物攝取量、飲食多樣化、足夠膳食纖維、少油少加工、調整進食順序及規律運動。其中，調整進食順序方面，她建議可依照菜、肉、飯、水果的順序來進食，幫助血糖更穩定；另外，運動能增加胰島素的敏感性，有助於控制血糖，每週可進行中強度運動達150分鐘，分3~5次，若再搭配每週2~3次肌力訓練更佳。