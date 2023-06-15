鐵警局推出環島集章反詐活動。（警方提供）

鐵路警察局為宣導防詐，6月15日起推出1個月「鐵警防詐尖兵 環島集章活動」活動，民眾可在全台8個車站分駐所，蒐集各地戳章，再拍照上傳活動專頁，即可獲得可愛的刑事Bear造型筆，外出旅遊時收集印章，順便增加反詐意識，為旅途增添知性和趣味。

鐵警局指出，這次活動分別挑選台北、新竹、台中、彰化、台南、新左營、宜蘭及花蓮共8個車站之鐵路警察分駐（派出）所設置集章處所，章戳樣式融合在地車站特色及防詐標語。

民眾可於活動期間至上述警所索取活動摺頁，憑活動摺頁上所蓋戳章，於集章處拍照上傳NPA facebook活動專頁並留言，6月15日起集滿2個可兌換刑事Bear造型筆，7月1日起集滿4個可以兌換刑事Bear布偶，摺頁及宣導品數量有限，換完為止。

鐵路警察局指出，車站置物櫃、ATM以及聚集面交處所均容易成為詐欺案件發生熱點，鐵路警察局提醒，洗錢防制法已經修正即將施行，如果無正當理由收集帳戶，或無正當理由將帳戶提供予他人使用者，可能會違法而面臨處罰，也請民眾記得「識詐123」，一聽二掛三查證，以維護自身財產安全，避免被害。