桃園市推動三級棒球運動扎根多年，學生在棒球聯賽各層級賽事屢傳佳績，在今年度8個選拔賽事中取得4個冠軍及代表權與組訓權，市府15日表揚13校近400名選手、教練及師長。市長張善政親自頒獎、授旗，肯定選手們的傑出表現。

「棒球是桃園最值得驕傲的體育運動！張善政直呼，桃園的棒球選手拿下不計其數的獎項，其中榮獲不少冠軍，過去幾年棒球成績亮眼，除了要感謝選手們努力不懈以外，學校團隊、教練及家長們在背後支持也功不可沒，相信選手們未來會持續為桃園爭取更多榮耀。他也親自頒獎、授旗給即將代表國家出賽的隊伍，給予選手勉勵。

三級棒球每年在全國有少棒3項、青少棒3項及青棒2項，總計8項重要的選拔賽事，而桃園球隊今年獲得4個冠軍，取得4項代表權與組訓權。教育局說明，龜山國小與新明國中分別拿下112年謝國城盃少棒及青少棒冠軍，雙雙取得代表權，將於16、17日前往韓國參賽，爭取亞太區代表權。

桃園青少棒聯隊由新明國中、龜山國中、仁和國中、大園國中和光明國中共6校的選手組成，榮獲112年美國小馬聯盟（PONY）全國青少棒錦標賽冠軍，將於6月底前往日本千葉代表國家出賽。桃園青棒聯隊由平鎮高中、北科附工的選手組成，榮獲112年玉山盃全國青棒錦標賽冠軍，取得U18世界盃青棒錦標賽中華隊組訓權，U18世界盃將於8月31日在台北天母棒球場開打。

教育局指出，這次表揚活動的獎勵金共發出超過266萬元，而桃園球隊將出戰LLB少棒、LLB青少棒、PONY青少棒及U18青棒共4項國際賽事，市府除了積極替選手爭取體育署額外補助約80萬元外，從選拔賽獎勵金、賽前集訓費到代表隊的出國旅費約754萬元，將全額由市府補助。