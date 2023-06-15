北市一名張姓老翁於2012年間在台北榮總病逝，未料其長女拖延整整11年，遲遲未將張翁的遺體領回入葬，遭到士林地檢署起訴。士林地院審結，依犯遺棄直系血親尊親屬屍體罪，判連姓長女有期徒刑4月，緩刑2年。

判決書指出，張姓老翁育有4女，張翁於2012年5月間於台北榮總病逝，連姓長女多次接獲院方通知須到院處理父親遺體，均給出承諾後一再拖延不處理，同年8月間由轄區警方協助聯繫連女，連女則表示人在國外工作忙碌，待工作告一段落會處理。

豈料，連女的承諾持續跳票，台北榮總於2016年3月間通知連女的行為已構成遺棄罪，連女回應自己正在面臨極大困難及難言之隱，無法處理，一度稱同年7月中旬可以處理又跳票，再於2019年至2020年2月間，8度發委託書或簽下立據承諾會領回父親遺體，未做到則同意院方向她提告，承諾同樣全數跳票，連女讓父親的遺體冰存於台北榮總太平間多年，構成遺棄屍體罪要件明確，全案經士林地檢署偵結起訴。

士林地院審理時，連女否認犯罪，稱聽說弟弟有1個小孩，想讓小孩見爺爺最後一面，但多年以來都找不到，再加上父親生前希望土葬，她則想讓父親與母親葬在一起，她還須負擔家中醫療費用，才沒錢處理父親後事，想借錢也借不到錢，並非故意遺棄父親遺體。

但法官不採信，認為醫院早已多次通知連女領回父親遺體，連女允諾後多次拖延拒絕處理，此案被起訴後，連女故技重施，以同樣手法向法院允諾會處理，結果同樣是拖延，認定連女根本沒有意願想領回父親遺體並辦理後事，參酌連女突逢父親過世，受精神衝擊無法走出喪父之痛，無前科，犯後已於2023年5月間將父親遺體領回並火化，足認有悔意，故依犯遺棄直系尊親屬屍體罪，判處連女有期徒刑4月，緩刑2年。可上訴。