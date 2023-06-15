COMEBUY跨界聯名環球音樂，參加限定活動即可獲得限量搖滾傳奇半截杯袋。（COMEBUY提供）

炎炎夏日報到，手搖品牌COMEBUY今年首波跨界聯名，特別攜手香港環球音樂「以致敬搖滾傳奇」為名，帶來創意飲品包括「晶蘇芭檸綠」等。此次也特別推出限量珍藏活動，凡於端午節期間6月22日起至全台現場門市購買芭樂系列飲品任二杯，並掃描指定QRcode連結出示指定音樂平台後結帳，即可獲得香港環球音樂專屬聯名手搖半截杯袋乙個。

COMEBUY「晶蘇芭檸綠」將清香微甜的土芭樂結合檸檬，並加入寒天晶球以及有飽足感又高纖的超級食物小紫蘇，口感層次豐富又酸甜消暑；另外，經典熱銷十年的「芭樂檸檬綠」以土芭樂汁搭配檸檬、茉莉綠茶，除了水果甘甜，喉韻更迴繞茶葉清香；「芭樂多多」帶有土芭樂原本的輕盈青澀口感，加上養樂多活菌發酵乳，號稱清爽解膩。

本次與香港環球音樂合作以共同致敬經典傳奇為名，只要於活動期間至COMEBUY現場門市購買任二杯芭樂系列飲品，再掃描QR Code連結並出示環球音樂指定專屬音樂平台後結帳，每人即可獲得一次「經典搖滾傳奇」手搖半截杯袋，數量僅一萬個。