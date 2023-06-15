疫情期間夾娃娃機店因無人看管，沒辦法落實實名制，有段時間被迫暫停營業，造成一批倒閉潮，豈料疫後起死回生，桃園市內許多人口密集區陸續開設大型夾娃娃機店，一到晚上、假日人潮爆滿。地稅局統計，目前夾娃娃機店有1200家，台數已經破3萬台，與去年同期相較略有所成長，居市內娛樂稅收第2名。

民眾在疫情期間由於考量防疫問題，多數選擇少出門、少接觸外面的器具，深怕被傳染，因為缺少人潮導致夾娃娃機店營銷慘淡，許多業者撐不下去收店，沒想到疫情後捲土重來，近幾個月大型夾娃娃機店迅速擴店，主打桃園區、中壢區等人口眾多的地區都陸續展店，機台內的商品不再單一無趣，夾物種類從吃到用應有盡有，進而吸引大批民眾。

桃園市地稅局統計，市內夾娃娃機店目前有1200家，機台數已經突破3萬台，累計實徵稅額為2300萬元，占桃園市娛樂稅的20％，位居第2名，第1名則是占比高達50％的高爾夫球場，第3名則是視聽歌唱類約占10％。地稅局指出，夾娃娃機店數量略有下降，不過機台數卻呈現上升的狀況，有可能是因為近期開設的都是大型夾娃娃機店。

桃園市自2019年公告「桃園市自助選物販賣事業管理自治條例」明訂營業場所應距離國中小50公尺以上，違者可依自治條例規定處以2至10萬元不等罰款，並得按次連續處罰。經發局指出，只有在自治條例剛實施那年開罰23件，共裁罰58萬元，去年至今年尚未發現有違法設置的情事，如有接獲民眾檢舉會同警方一同稽查。