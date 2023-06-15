笑不了太久？ 媒體人曝柯文哲1大隱憂台灣民意基金會今(15日)公布最新政黨支持度民調，民進黨 24.6%，民眾黨22.2%，國民黨20.4%；藍綠下滑約6%，民眾黨上升6.6%，成第二大黨。媒體人黃揚明表示，國民黨有大部分的「大局藍」支持者轉向支持民眾黨，這些人會在國民黨不行的時候，為下架民進黨轉而支持另一個政黨，但若國民黨整隊、回穩後，就會回去挺藍。

黃揚明今在「民眾之聲」網路節目《踢批批開講》指出，該份民調是在6月12至13日做的調查，是在性騷擾、幼兒園餵藥案風暴之後，等於說是「發酵完畢」的狀態，當然幼兒園案還在燒。兩大黨的招牌在這一波幾乎都受到折損，同五月相比，民進黨下跌6.5%，跌幅達20.9%，幅度蠻大；國民黨則下跌5.8%，跌幅為22.1%。

黃揚明指出，藍綠都損失2成以上的支持度，但看到其他黨，時代力量從3.0%到7.2%，成長140%、基進黨從2.0%上漲到6.3%，增幅215%，「民進黨掉下來的6.5%，平均3-4%是往小黨移動」，淺綠即使對民進黨反感，也不會往藍、白移動。而國民黨流失的支持者，大部分都移動到民眾黨這邊。

黃揚明認為，「民眾黨現在吸收到了所謂的淺藍，或是『大局藍』」，大局藍就是當看到國民黨不行的時候，為了下架民進黨，必須支持另一個政黨，「也就是林耕仁現象發生的主因」，決戰時刻選民為避免綠營繼續執政，棄國民黨林耕仁，轉投民眾黨高虹安。但他也指出，同樣情況在台北沒有發酵，藍軍還是支持國民黨蔣萬安，「藍軍看到自己會贏的時候，會堅定支持，但看到自己人沒機會，會有策略性投票，這就是大局藍」。

黃揚明認為，民眾黨還不能急著開心，因為有一些是「策略性支持」，是為了逼國民黨換人、讓侯友宜難堪，在短期內做的決定，但當國民黨整隊或是侯友宜民調回穩，就會回去支持。

黃揚明也提到，菱傳媒民調有問哪位總統候選人「絕不考慮投給他」，藍綠都增加、柯文哲減少，顯然柯文哲雖喊「最好的選擇！柯文哲」，但若最後能勝利，反而是因為柯文哲是「第二選擇」，反綠、反藍都能接受投給柯文哲，成為棄保得利者，但必須要有勝算，才能操作這個盤。他也提到，國民黨在幼兒園案已經開始反攻，雖然民調能給民眾黨柯文哲鼓勵，若以為能穩住第二名，可以叫「柯老二」蛋塔來吃，那還言之過早。