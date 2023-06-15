睽違3年，人安基金會重啟端午團聚的賀節活動，寒士們殷殷期盼。人安基金會台東平安站長翁任賞今天表示，今年活動除了應景發粽子外，還貼心提供折疊椅及關懷包，讓在外辛苦工作的寒士能有張椅子可稍作休息。現場還有愛心店家提供義剪、衛生福利部台東醫院提供義診，為寒士打理儀容並把關健康。

人安基金會台東站表示，阿華（化名）年少時，因長期在工地上班，有職業傷害，年老後又因身體狀況，導致工作不穩定，只能依靠微薄補助款維生，無法支付生活開銷的他，被迫流落街頭。

睽違3年，人安基金會台東站除了應景發粽子，還貼心為有工作的寒士提供折疊椅及關懷包。（人安基金會提供／蔡旻妤台東傳真）

阿華只好到台東平安站詢求協助，在接受安置及就業輔導後，他非常感謝人安給他在生活及精神上的支持，他在受助之餘還熱心擔任義工，協助站內事務運作，他說，感謝站長的幫忙，讓他還能夠用自己的力量服務他人。

睽違3年，人安基金會台東站除了應景發粽子，還貼心為有工作的寒士提供折疊椅及關懷包。（人安基金會提供／蔡旻妤台東傳真）

全球逐漸走向後疫情時代，景氣復甦，帶動寒士就業率。台東站服務近150位寒士，今年以「拒當人頭戶，端午反詐騙」為主題，活動當天台東縣政府社會處、台東市公所、多位縣議員到場。縣府社會處社工也藉此宣導反詐騙，以降低受騙機率。