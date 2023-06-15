端午節連假即將到來，桃園國際機場指出，今年端午疏運期間為6月21日至26日共6天，預估每日旅運量平均將達13萬人次，超過春節平均7.4萬人、清明平均9.4萬人，已經與疫情前2019年平均日運量相當。桃機公司建議，出國旅客可提早2.5至3小時抵達機場，善用多元智慧化服務、預先確認安檢注意事項及註冊e-Gate自動通關，都有助於提升通關效率。

桃園機場端午疏運期間預估每日旅運量平均將達13萬人次，敬請旅客提早2.5至3小時抵達機場，讓旅程更順暢。圖為旅客排隊辦理報到手續。（陳麒全攝）

機場公司表示，疫後機場復甦有感，2023年1至5月客運量為1203萬9317人次，已恢復至疫情前59％。根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，今年端午疏運期間預估客運量近80萬人次、航機起降2985架次（含18架次加班機），運量高峰預估為6月22日約有13.6萬人，每日入境尖峰時段為15時至18時與20時至22時、離境尖峰時段為8時至10時。

因應入出境人潮高峰，機場公司積極整備疏運工作，將依據旅客人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度，協調C.I.Q.S（海關、證照查驗、檢疫及安檢）服務能量及增加餐飲供應，提供旅客順暢舒適的機場體驗。

旅客利用手機、網路或市區預辦登機完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，加速報到效率。。（陳麒全攝）

為加速通關與疏運效率，機場公司呼籲旅客掌握報到、通關訣竅，讓旅程更順暢，出境時，善用多元智慧化服務，利用手機、網路或市區預辦登機完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，加速報到效率，省時又便利，註冊e-Gate自動查驗服務，年滿12歲、身高140公分以上的國人、持外僑居留證的外來人口均可使用e-Gate服務，只要於閘道內「刷臉、按指紋」即可完成註冊快速通關，且一次註冊終身均適用，即使更換護照也無需重新註冊。

桃園機場端午疏運期間預估每日旅運量平均將達13萬人次，桃園機場提供安全且多元的交通選擇，旅客可多搭大眾運輸工具，省時又便利。（陳麒全攝）

桃機公司提醒，旅客入攜帶超過10萬元新台幣、1萬美元外幣、逾2萬美元黃金等現鈔及物品，必須在入境時填寫海關申報單，並經由海關紅線櫃檯查驗通關，若未申報超出額度將全數沒入；此外，攜帶菸酒品入境以每人每次酒品1公升（不限瓶數）、菸品捲菸200支（1條）為限，超出限額將處以罰鍰。

桃園機場端午疏運期間預估每日旅運量平均將達13萬人次，桃園機場提供安全且多元的交通選擇，旅客可多搭大眾運輸工具，省時又便利。。（陳麒全攝）

桃園機場提供旅客安全且多元的交通選擇，自6月1日起增加聯外客運巴士班次，入境旅客可多搭乘機場捷運或客運巴士等大眾運輸工具，也可選擇機場排班計程車或租賃車等便利服務，勿搭乘違法黃牛車輛，以維護自身權益。