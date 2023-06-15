美國媒體本週四（15）報導，美國尋求日本提供火砲彈藥，以增強烏克蘭對抗俄羅斯的反攻能力。這對於日本自二戰以來限制致命武器出口來說會是一個重大轉變。

綜合外電報導，被由於烏克蘭正努力從俄羅斯軍隊手中奪回其東南部的領土，西方對於烏克蘭火砲彈藥的尋覓工作不斷增加。自俄羅斯入侵始於2022年2月以來，美國已向烏克蘭提供了超過200萬枚155毫米火砲彈藥，華盛頓也一直在敦促其盟友提供補給。

本週二（13）美國宣布了一個新的軍事支援計劃，其中包括155毫米火砲彈藥。美國再度挪用了大量的戰備庫存，並努力尋找能夠支援烏克蘭而不損害自身軍事能力和戰備的方法。

熟悉談判的消息人士表示，根據2016年的協議，日本正在考慮向美國提供155毫米火砲彈藥，該協議允許2國在長期的安全聯盟框架下分享彈藥。根據這些人士的說法，這些火砲彈藥將有助於補充美國的裝備，同時支援烏克蘭的戰爭努力。

先前，韓國已經同意通過向美國運送的方式，向烏克蘭提供數十萬枚155毫米火砲彈藥。目前還無法得知日本可能提供多少枚火砲彈藥以及具體時間。國防部官員表示，烏克蘭軍隊每個月使用超過9萬枚155毫米彈藥。