基市環保局針對外木山亂丟垃圾者開罰，圖為機車騎士順手違法棄置垃圾。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

基市環保局針對外木山亂丟垃圾者開罰，圖為機車騎士晚間違法棄置垃圾。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

為維護基隆市整體環境品質、落實乾淨家園政策，目前基隆市違規亂丟垃圾的罰鍰已調升至2400元起跳。基隆市環保局表示，外木山保護區為基隆觀光與海洋重要資產，但卻有民眾為圖方便隨意棄置垃圾，為維護基隆環境整潔與觀光資源，已積極強力取締風景區內隨意棄置垃圾行為，且成效卓著，5月份已開出逾百張罰單。

環保局表示，外木山海岸作為基隆重要旅遊勝地，自然風光優美，吸引了大量的遊客、愛好運動的市民。然而風景區經常遭到不負責任的民眾，隨意棄置家庭垃圾，破壞市容景觀，長期為市民所詬病。

環保局在經過觀察及埋伏評估後，發現外木山海興游泳池附近亂丟垃圾情形最為嚴重，不僅到此運動的民眾，就連遊客、泳客，甚至早上駕車行經該路段到金山、萬里的通勤民眾，也都會隨手將垃圾包落地丟棄。

環保局強調，基隆市自2023年3月1日起，針對亂丟垃圾、菸蒂、檳榔渣等廢棄物，已提高罰鍰至2400元。在監視器科技執法及人員埋伏的雙管齊下，5月份蒐證統計，已開出逾百張罰單，合計約24萬元，而針對外木山風景區的管理，已執行許多方案來改善垃圾問題。

環保局局長馬仲豪強調，基市府已向中央表達基隆人守護外木山海洋生態的決心，而身為市民也應該站出來一起愛護外木山整體環境。並呼籲市民朋友提高環保意識，提倡愛護環境，並自覺地遵守垃圾分類和處理的相關規定，以免受罰。