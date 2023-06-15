台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，先前五度升息，已讓國內利率水準來到近15年新高，因此仍不能輕忽業者土建融及消費者購屋貸款的利息負擔，且下半年仍有平均地權新制上路、中央大選等干擾，加上央行加碼信用管制，所以市場觀望氣氛還不會這麼快散去，量能欲大不易，因此在選舉結束前，房市「交易量低、推案量低、總價帶低」的三低趨勢，依舊會持續延燒；但隨著升息循環暫告一段落，往後國內的利率走勢，可望趨於平緩，對整體房市的影響也會愈來愈溫和。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，如今全球景氣並不理想，已有廠商執行無薪假，若央行持續升息節奏，恐衝擊企業經營，故央行此回決定不升息也在意料之內，且房市交易量大減，政府抑制房地產交易確有成效，這次會議重點還有不動產選擇性信用管制新增規範，自然人在特定地區第二戶購屋貸款最高成數上限7成，因此，下半年房市主力以自用為主，價量不易有驚人表現。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，市場預料美國5月通膨持續降溫，Fed在當地時間14日宣布暫停升息的機率高達7成，應是央行暫停升息的重要考量，不過本次雖未升息，貸款戶能暫時鬆一口氣，七月份Fed恐有動作的狀況下，若台美利差持續擴大，央行亦可能有所動作，不可不慎。

房貸利息在過去一年節節升高，尤其還在房貸寬限期內的貸款，利息負擔不斷加重，這次決定不升息，至少能舒緩緊繃壓力。從去年第一季開始，央行出現罕見的連五季升息，累計調漲0.75%，以今年4月購置住宅貸款餘額高達9.4兆估算，連五升息後國人光利息支出一年總計就多出700餘億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸族可以向銀行詢問一下現在房貸利率多少，甚至詢問一下是否有調降房貸利率的空間，真的感覺房貸壓力沉重的民眾，雖然不建議持續轉貸爭取寬限期，但若真的短期壓力太大，還是可以評估一下轉貸後是否可以降低每月房貸負擔，不過轉貸過程有些設定等成本費用發生，房貸族要多方評估。