APEC亞太技能建構聯盟參訪團112年6月14日蒞臨國立臺北護理健康大學參訪，APEC人力資源發展工作小組總主席Zhao Li對北護大在臺灣護理與高齡照護領域的專業人才培訓讃譽有加。

吳淑芳校長說明，因疫情影響，距離上次接待APEC訪團已經是2019年，很榮幸睽違四年後歡迎APEC貴賓蒞臨參訪指教，北護大在培育健康照護技能人才不遺餘力，根據2023年QS世界大學護理學科排名，北護大榮獲全球第62名，亞洲第9名、臺灣國立大學第1名的佳績，由於近年全球人口結構乃呈現持續老化趨勢，為因應我國人口快速老化趨勢，北護大持續規劃培養具有前瞻、創新、科技等跨領域能力的健康照護產業未來型人才，以滿足健康產業人力上迫切需求。

APEC參訪代表於「區產人才及技術培育計畫：移動健康」基地前合影。(北護大提供)

智世代變形電動車具坐走各功能未來可協助長者或術後病人伴行。(北護大提供)

APEC人力資源發展工作小組總主席Zhao Li致詞，北護大發展臺澳「課證合一」教育新模式，在臺灣護理與高齡照護領域的專業人才培訓享譽盛名，透過參訪將會得到新的啟發與思維，人口高齡化已為全球趨勢，未來健康照護專業人員所面對的職場工作將更趨複雜與多元，如何讓健康照護專業人員與其他領域成員進行科技及數位化發展將是這次參訪重點，也將會是各國未來培育健康產業人才時的重要方向。

勞動力發展署鄭進峯專門委員表示，期盼北護大未來能持續導入澳洲及其他國家先進照護課程及技術，或應用最新科技數位化融合傳統照護技能及辦理精準照護相關專業培訓課程，以培育符合國家社會人口結構需求之健康照護專業人才。

參觀護理技術實驗室心肺復甦術(CPR)實作練習。(北護大提供)

APEC成員參觀穿戴Keeogo人員配合互動式地投影進行復健訓練。(北護大提供)

北護大Javad老師以全英文介紹並感謝教育部建置區產人才及技術培育基地計畫，補助北護大 「移動健康回復獨立生活自主權計畫」，為前瞻性培育高齡精準照護人才，運用數位照護輔具於專業復能人才培育，展示下肢穿戴式外骨骼機器人Keeogo如何進行有效復健，結合互動式運動輔助系統，透過投影地面成像與聲光即時回饋之方式，引導使用者進行肌耐力、敏捷度、平衡、協調、重心轉移等運動訓練。雙側訓練導向的鏡像手mirror Hand作為復能自主健康的範例，上肢鏡像手，能誘發神經活化，可應用因神經性疾病所造成的手功能損傷個案。各國成員對於基地投入之科技設備及新穎課程模組設計培育相關技能之人才驚艷，紛紛提問並表示對未來持續性合作更具信心。

王采芷教務長導覽護理示範教室之應用與技能，以及為培育學生臨床實務操作能力，依據舉辦客觀式臨床技能考試（Objective Structured Clinical Examination, OSCE）建置臨床技能中心，研發累積不同情境教材考題訓練學生多元的思考及持續精進專業。

APEC參訪代表在參訪「移動健康計畫」培育人才示範，以及護理技術實驗室後留影紀念，均表示印象深刻、獲益良多。