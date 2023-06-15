黃麗燕是前李奧貝納集團執行長暨大中華區總裁，大家都叫她瑪格麗特。憑藉著超乎常人的熱情、寬廣穩健的國際視野，帶領集團連續11年蟬聯台灣第一大廣告代理商，即使曾遭逢景氣低迷，她也堅持不放棄廣告要傳遞人性中最美好的一面，被尊稱為台灣廣告界的傳奇CEO。

未來與希望講座現場，黃麗燕與聽眾分享給自己人生的一份厚禮。（圖／惠中寺提供）

佛光山惠中寺未來與希望講座，6月14日邀請黃麗燕演講「給自己人生的一份厚禮」，她以幽默的語言風格，闡述對人生、職場百態的洞見和獨到見解。現場及線上同時聆聽人數達5814人。

當「領導」最重要的一件事情，是從領導自己開始，每一個人都是自己生命中的執行長。（圖／惠中寺提供）

黃麗燕從小打字員開始，身為廣告門外漢的她，面對困境挑戰一切反求諸己，薪水雖然微薄，仍以積極勤快的熱情，一路從AE做到客戶服務總監暨董事。她堅信每一個人的獨特，是要透過工作、興趣、特長，去展現自己無可取代的價值。

黃麗燕堅信每一個人的獨特，是要透過工作、興趣、特長，去展現自己無可取代的價值。（圖／惠中寺提供）

黃麗燕表示，在工作上，每一個人都會有焦慮、痛苦、壓力的時刻，但不可否認的，也呈現出不同角度的人生價值。她以莫內畫作〈睡蓮池上的拱橋〉談及，近看每個點似乎都沒有意義，只有不斷退後，才能看清楚整幅畫。如同人生你要不斷退後，才能看見原先發生的事情，對自己到底有什麼意涵。

外商公司競爭激烈，黃麗燕與大眾分享珍貴的職場領導經驗，並毫不客氣點出職業經理人和企業領導人的錯誤思想和行為，她認為，當「領導」最重要的一件事情，是從領導自己開始，每一個人都是自己生命中的執行長。

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈講座結緣品給講師黃麗燕（右）。（圖／惠中寺提供）

《佛說十善業道經》：人不為己，天誅地滅。她提醒大家要先想一想，如果你挖坑給別人，終有一天你會掉到自己挖的坑裡，人如果要自私，要秉持「終極的自私」，要確保這個行為最終會讓自己、周圍的人、社會都更好，更讓台灣成為地球最美的所在。

「老天給了我，一生二世。」2017年黃麗燕身體發出病痛訊號，被醫生診斷出椎間盤突出，她卻繼續拼命上班，最後讓身體累垮。經歷過病苦的黃麗燕徹悟到身體的重要，她說老天爺讓她登上職場最高的位置，每日在血淚中匍匐前進嚐盡人生百味，自從退休生病後，回顧過去的種種彷彿前世記憶，對現在的一切有了不同的體驗和生活意義。

黃麗燕為聽眾簽書《外商CEO內傷的每一天》。（圖／惠中寺提供）

面對大腦發出的各種負面訊息，黃麗燕建議大眾可以透過「書寫」讓心智慢下來，把所有煩悶的事、生氣的事情寫下來，觀察、不批判，事後過一段時間，再去查閱時你會發現事情並沒有自己想像中的恐懼、負面。另外還可以寫「感恩日誌」，紀錄下每天感恩的人、事、物，祝福別人跟自己一樣好運，當越來越懂得感恩，心靈上會越來越獲得提升。

黃麗燕的人生智慧與經營哲學演說中，最後她期勉大眾更有意識、更有意義的去創造幸福的事業與人生，成就他人，提升自己。