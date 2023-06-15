寶貝潛能發展中心深耕桃園地區、服務身心障礙者邁入第18年，考量端午佳節將至，今天特別邀請台灣公益廚師協會的廚師們帶領身心障礙孩子一起包粽子，提前歡慶端午節，期望透過包粽活動將民俗節慶融入教學課程，孩子們也能感受到節慶的愉快氣氛。

台灣公益廚師協會秘書長李松禧表示，台灣公益廚師協會秉持公益初衷，長期關懷身心障礙者、教養院並走入偏鄉，今天與八德寶貝潛能發展中心共同舉辦端午節包粽活動，除了關懷身心障礙族群在社會中的困境以外，更希望能透過這次包粽子的關懷活動，帶給身心障礙者最大的鼓勵與支持，並藉此期望社會大眾一同拋磚引玉。

寶貝潛能發展中心曾筱歡主任說，透過民俗節慶活動，以多元的課程內容，讓慢飛寶貝們能夠有多元的體驗，也藉由各種不同活動的舉辦，幫助他們有自立生活的能力，加強社會適應與人際社交能力，進而讓社會大眾認識並接納身心障礙族群。

「可以吃到自己包的粽子，好開心！」參與包粽的身心障礙孩子阿維直呼，自己這幾天已經吃了好幾個粽子，但是今天可以吃到自己包的粽子，總覺得特別好吃，而且很有成就感。寶貝潛能發展中心補充，阿維平日對於烹飪非常的有興趣，切菜、洗菜、煮菜皆能上手，因此今天挑戰動手包粽相當成功。