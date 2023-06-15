女星黃云歆14日在臉書上發文，曝光許傑輝要求她「穿小丁」交出性感作業給他看的往事，並透露當時是小嫻（黃瑜嫻）跑來打斷他們的對話，並找藉口帶走黃云歆，而此舉也讓她相當感謝。而今，兩性作家柳喪彪也發文憶及當年種種，一同分享當年被小嫻溫暖的往事。

柳喪彪今(15)日在臉書上發文，透露自己多年前上節目遇到小嫻的往事，文中指出那時因為剛接觸現場節目，因而有些緊張，不過當自己在座位上不停地吸氣吐氣，想緩解情緒時，是小嫻帶著燦爛的笑容，與自己搭話，「柳喪彪？哇！你的名字好特別！」而在離開前更暖心鼓勵自己：「不要緊張，加油！」

柳喪彪指出，因為當時自己與小嫻是萍水相逢的過客，只是個沒有名氣的小作家、扎扎實實的路人甲，因此小嫻或許也不會記得有這件事發生。不過，當時她一個貼心的小小舉動，卻讓她銘記在心，「這個可愛又溫暖的笑容，一直深印在我心中，雖然你不認識我但我謝謝你。」

柳喪彪在文中也寫下對於許傑輝事件的看法，指出上述這段經歷，也是為何當她仔細閱讀完黃云歆鼓起勇氣在臉書上寫下，當年被許傑輝性騷擾的過往時，自己會選擇完全相信的原因之一，「因為她文中的小嫻，的確就是那個會細細關心周遭的人，然後給予溫暖幫助的那個人。」另外，她也在留言區中曝光與小嫻的貼臉合照，讓不少網友看了大讚，連小嫻本人都留言回應：「我認識妳也記得妳哦，也謝謝妳支持這些女孩，妳的名字真的好酷，我喜歡。」

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