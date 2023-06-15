新北幼兒園學童疑似餵藥案，侯友宜市長到市議會直球對決，清楚交代時序，強調市府全力協助處理。中廣董事長趙少康直批，民進黨用餵毒案形容此事，還造謠說4月就市府就接到通報，企圖營造市府延誤處理的錯誤印象。現在證實民進黨說謊造謠，還在事件釐清前就亂帶風向，非常惡質。若是餵毒怎麼可能沒人收押？檢察官為何遲不公布案情？民進黨搞政治鬥爭扭曲事實，讓全台家長兒童陷入不安，是沒有良心的行為。

「幼兒園案被民進黨操作成政治事件！」趙少康今(15日)在臉書發文表示，新北幼兒園學童疑似餵藥案，侯友宜市長到市議會直球對決，清楚交代時序，強調市府全力協助處理，他認為是正確且必要的。這案子已經引發全國高度關注，更被民進黨操作成政治事件。利用家長對小孩健康的擔憂，來打擊侯友宜，只為了自己的選舉利益，真是可惡！偵辦的檢察官必須秉持良知，盡速公布調查結果。

趙少康提到，一開始，民進黨用「餵毒案」來形容這件事，還造謠說4月就市府就接到通報，企圖營造市府延誤處理的錯誤印象。現在證實不只民進黨說謊、造謠，還在事件釐清前就亂帶風向，真的非常惡質。

趙少康質疑，如果真是園長、老師餵毒，依照《毒品危害防制條例》，是處5年以上有期徒刑、得併科500萬元以下罰金，這是重罪，怎麼可能沒人被收押？交保金也只有2到5萬，可見涉案輕微，檢察官既然心裡有數，為什麼遲遲不公布案情？難道公布前還要給民進黨高層審查嗎？

趙少康強調，有沒有餵藥、藥從哪裡來？這是很簡單的案子，沒有這麼複雜，行政資源也都在民進黨手上，為何檢察官刻意一拖再拖？新北市府5月14日接獲通報，隔天就報請地檢署啟動司法調查，一個月過去了，請問檢察官，案子到底調查完沒？還是早就調查完，被壓著不能公布？

趙少康直言，新北市府尊重司法調查值得肯定，但也要有個限度。新北市有自己的行政調查權，可直接公布調查結果先安家長的心，也給司法調查參考。司法不該為政黨服務，民進黨更不能為了選舉搞政治鬥爭，讓全台灣的家長跟兒童陷入不安，恣意扭曲事實，這是沒有良心的行為。