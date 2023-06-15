近期性騷案件頻傳，對於各政黨有無影響？大數據專家黎榮章13日在臉書分析性騷案件對於國民黨、民進黨和民眾黨的影響。

黎榮章引述5月底到6月11日的網路輿情聲量--《Quickseek輿情大數據》指出，網路上累積的聲量已超過51.9萬則，是非常可觀的巨量。

黎榮章進一步解讀，以政黨的總聲量和負面聲量與好感度看，民進黨總聲量將近20萬則，遠高於國民黨的4.8萬則、民眾黨1萬餘則。民進黨負聲量87213則，也比國民黨25211則、民眾黨7861則還高出好幾倍。

黎榮章認為，原因不只是性騷擾事件起爆點在民進黨，還有主管涉嫌吃案、冷處理等情節，對照民進黨過去標榜追求進步價值，予人落差感太大。

至於性騷案件和總統候選人是否產生直接責任上的關聯？黎榮章直言，無論是哪個政黨，面對性騷擾事件，受傷最重的是政黨的形象，而非候選人的形象，民眾對這些事情是切開來看待。

不過黎榮章強調，這不能解釋候選人就這樣安然無憂，根據過去大數據觀察經驗，全國性選舉政黨形象是影響候選人得票率的重大關鍵之一，不能輕忽看待這個事件。

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