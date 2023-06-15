長榮航空關懷社會公益不遺餘力，今(15)日由資訊策略規劃部邱崇禹協理率領約40位同仁特別前往家扶基金會台中發展學園，將親手包裝的禮物帶給每位「慢飛天使」，並致贈醫療輔具由學園運用幫助孩童們，藉由實際陪同與互動，切身體會家長在照顧發展遲緩孩童們的辛勞，期許藉由此次公益計畫讓更多人認識「慢飛天使」，營造共融友善社會。

長榮航空響應聯合國SDGs關注兒童生存及發展權，正式啟動「讓我伴你飛」兒童公益圓夢計畫，於今年5月配合家扶基金會為發展遲緩兒童打造的早期療育服務，號召主管及同仁捐贈有助於促進感覺統合、手眼協調等功能的玩具禮物，同時於企業內部發起募款活動，齊心為「慢飛天使」募集愛心，支持這群「慢飛天使」有朝一日能展翅高飛，獲得員工熱烈迴響。

長榮航空資訊策略規劃部協理邱崇禹表示：非常高興長榮航空同仁熱情參與此次的公益計畫，並深刻體認慢飛家庭的困境與需求，也讓同仁在付出中體會幸福，使得企業內部獲益良多！長榮航空期許透過此次的活動，讓慢飛家庭感受社會的同理與支持，長榮航空願意陪伴這群「慢飛天使」，為打造早療友善環境盡最大的心力。

家扶基金會處長陳乘斌表示：台灣每年估計約有10萬名兒童發展遲緩，而早期療育為結合特殊教育、醫療復健等方式，依據兒童及家庭需求，共同擬定個別化的服務計畫。家扶基金會推動身障早療服務30年，每年陪伴約4000名慢飛天使與家庭，結合專業團隊提供適切的療育服務。此次長榮航空同仁們以實際行動傳遞溫暖、陪伴慢飛天使，看到孩子們在活動中洋溢的笑容、積極展現學習能力，心中充滿感動，特別感謝長榮航空等愛心企業與善心人士，一起幫助「慢飛天使」獲得多元學習與完備的療育服務。

長榮航空長期關懷社會公益，並秉持企業社會責任精神，為民間單位或基金會等相關慈善活動盡一份心力。此次首度與家扶基金會合作，推行「讓我伴你飛」兒童公益圓夢計畫，更配合家扶早期療育服務30週年，以一連串的實際行動，從捐出愛心、包裝愛心至傳遞愛心皆不遺餘力，更期待拋磚引玉，呼籲社會各界重視發展遲緩孩童的需求，協助支持早療服務，讓這群可愛的「慢飛天使」們展望不一樣的未來。