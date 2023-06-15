台東馬偕醫師劉張惠泉今天表示，歷經8年的努力，台東無論在技術、設備上皆與台北同步，呼籲台東民眾在地醫治、免於奔波之苦。（蔡旻妤攝）

台東大腸癌患者郭先生去年因腸阻塞掛急診，經台東馬偕醫院大腸直腸外科醫師劉張惠泉緊急開刀並診斷為大腸癌3期。郭先生挺過12次化療，病情穩定，醫院團隊今天送上蛋糕為他慶祝。郭先生說，他是靠海而生的阿美族，出院後第1件事就是想去潛水抓魚、抓龍蝦。

郭先生說，去年6月陸續有肚子脹痛情形，但他不以為意，直到去年10月無法忍耐才就醫，所幸劉張惠泉緊急替他開刀並發現有腫瘤，腫瘤送驗診斷為大腸癌三期。郭先生接受醫師建議接受12次化療，撐過手術及不適期，病況也穩定，醫院團隊及郭先生的女兒都替他開心，大家恭喜他「生日快樂！恭喜終於從醫院畢業了」。

劉張惠泉表示，郭先生這樣的成功個案是他在台東兩年來的第1例，許多病患發現太晚，身體已沒本錢承受化療的艱辛。劉張惠泉是土生土長的台東人，2年前從台北馬偕轉調台東馬偕服務，他說，在地醫療是醫院的目標，也是提高癌症5年存活率的不二法門。

台東馬偕醫院公布歷年來的台東大腸直腸癌的各期別發生率、回診率及5年存活率，其中顯示台東發現癌症時間較慢；往後5年的回診率最多相差10％，顯現民眾仍有癌症必須前往外縣市求醫的迷思，這也造成台東大腸直腸癌患者的5年存活率為59％，也低於全國平均的65％。

台東馬偕醫院2015年即有1名大腸直腸外科醫師，因應愈來愈多的病患，2022年再添1名醫師投入醫療服務行列。劉張惠泉說明，歷經8年的努力，台東無論在技術、設備上皆與台北同步，呼籲台東民眾可在地醫治免於奔波之苦。