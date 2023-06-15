民進黨性平課程今天進入第三場，黨主席賴清德率黨中央主管一起上課，主講老師黃嘉韻表示，課程中她有提問，「賴主席很可愛」，「很驚訝他是全場裡唯一答對的學員」。

民進黨性平部主任李晏榕表示，賴清德最後裁示，民進黨要達到真正友善的職場環境，萬一不幸事件發生，被害人還是可以在這樣的環境工作，而不是被害人離開。明天還會有正式的記者會，包括另外三起案件調查結果跟內規修正。

至於目前爆料案件越來越多，但幾起都尚未調查，被指控的加害者就先遭開除，例如前組織部政務副主任林男固、前行政院顧問鄭宏輝遭解職，未來真相查明還當事人清白，後續是否有救濟管道？

李晏榕說，內規部分回歸黨工服務辦法，性騷擾是一律記大過，目前修正方向，性騷擾有不同樣態、嚴重程度不同的光譜，及有沒有違反比例原則，這些前提是要由性騷擾申訴委員會決議才會有後續懲處。

她說，但暫停職務、革職等應該算是依照法律，知悉之後就要糾正的補正措施，如果沒有做，可能違反性工法，但要看措施是暫時性還是永久性，這部分可以討論。明天再跟大家統一報告。

民進黨今天持續推動性騷擾防治議題的NGO工作者黃嘉韻擔任主講，李晏榕說，今天是主管課程，因此課程第一部分是，性騷擾被害人一路走來可能的情緒反應跟認知，老師的心路歷程，黃嘉韻以自己當年的遭遇為例，跟民進黨幾個被害者心路歷程非常相似跟雷同。

她說，黃老師讓大家知道，被害者心理複雜的一塊，主管要有同理心；第二部分是如何辨識，民進黨見報的幾個案例都是一直把壓力放在當下要不要提出申訴；老師強調，知道性騷擾事情後，調查就要啟動，「知悉時就要做」，第一時間不用去判斷性騷擾要不要成立，這時候相關資源就要介入，諮商、法律要協助等相關資源就要介入。

黃受訪表示，下午上課情形和之前比起來，發言非常踴躍，大家也提出可能比較不瞭解的議題，甚至也會提到自己遇到的經驗，並詢問能有什麼補救措施可以處理。這三堂課下來，看到民進黨很努力的想要改變，工作人員真的越來越認真，越來越正視這件事情。

她也建議民進黨，不要紙上談兵，要行動起來做些補救措施，開始針對未來可能發生的事情，把制度建立的更完善，以後就不會怕任何性平事件。在人我相處的份際上，要再多點資訊，讓大家更能釐清什麼叫做拒絕、喜歡的定義。

對於賴清德上課情形？她說，自己舉了一個有關高等法院的判例，「你覺得是性騷擾？還是其他的情感關係？還是其他方式？」只有賴清德認為「他們的相處怪怪的，有問題」。「我覺得他的意識很敏感，而且有認真看完這個題目」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。