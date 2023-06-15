數位時代2023FCA創新商務獎今(15日)舉行頒獎典禮，信義房屋「AI智能配案」以科技工具有效提升業務效率獲得青睞，一舉拿下「最佳技術創新-銀獎」與「最佳產品創新-銀獎」兩大獎項殊榮，為房仲業唯一獲獎，顯示信義房屋在房地產科技PropTech發展有成，有目共睹！

信義房屋匯聚超過40年以上專業，針對第一線房仲業務同仁與客戶規劃設計「AI智能配案」，主要運用大數據比對買方的找屋偏好，使業務員能更精準替物件媒合潛在買方，解決過去都必須以人工配案，媒合時間需要拉得比較長的痛點，也能讓物件更容易被適合的買方看見。結合新科技解決痛點、協助一線銷售，讓「AI智能配案」一次拿下最佳技術創新與最佳產品創新兩項銀獎。

FCA創新商務獎，今年已邁入第9屆。透過公開徵件、跨領域專家進行評分的方式，評選出最佳技術創新、最佳商業模式、最佳產品創新、最佳體驗創新以及最佳管理創新5大獎項。今年度徵件作品總數量達240件，來自101家企業。其中，又以信義房屋獲獎之一的「最佳產品創新」競爭最為激烈，共有64件投件，獲獎機率不到10分之1，難度極高。

信義房屋「AI智能配案」透過大數據解讀客戶線上行為與需求，再以AI模型為基礎，將配案資訊提供給業務同仁，以數位工具輔佐線下服務，讓整體服務更細緻、服務流程更有效率；另外，信義房屋以顧客導向研發智能配案模型，觀察客戶喜好再透過大數據分析、推薦符合個人化需求之案源，優化外網客戶瀏覽體驗，透過AI更精準提供符合需求的物件，加速媒合買賣客戶成交。對內協助業務提升服務效率、對外幫助客戶加速完成買賣屋歷程，上線後帶看量與斡要量皆提升2倍以上，因此獲頒最佳技術創新與最佳產品創新兩項銀獎。

信義房屋率產業之先推動數位轉型，秉持以人為本的初衷致力於房地產科技PropTech，推出包含AI智能配案、DiNDON智能賞屋、我家有多夯與一站式找房找房貸等數位服務皆廣獲好評，將持續透過大數據的運用，以科技提供消費者更全面、透明、貼心的服務，並且結合線下、全直營實體業務，創造更好的買賣屋體驗，持續朝向「居住生活第一品牌」目標邁進。