宏佳騰今年適逢25周年，熱銷車款STR亦迎來亮眼佳績。甫上市便引發熱烈回響的宏佳騰輕量黃牌STR，身兼白牌靈活與黃牌路權雙優勢，同時搭載CROXERA 2智慧儀表，內建速限提醒及輔助導航等多項功能，讓STR自上市以來便討論不斷，更是多次榮獲300級距黃牌大羊車款銷售冠軍寶座。廣受市場喜愛的宏佳騰STR不只外型亮眼，連同銷量表現也不容小覷，截至5月已突破1200台的掛牌數，宏佳騰也將持續擴大量能。

而作為台灣第一台國產三輪車，突破性創新使宏佳騰3D-350自推出以來廣受好評，車系所採用獨家專利的HTS液壓傾斜系統，為宏佳騰與義大利合作夥伴QUADRO共同研發的成果。其獨特的液壓系統在騎乘過程中，遇高低差路面時可自動調節左右輪的平衡，有效減輕車主操駕負擔，提升轉向舒適度，這一特色也成為宏佳騰3D-350吸引鐵粉的重要原因之一。