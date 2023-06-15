機能服飾及羽絨代工廠廣越（4438）15日召開股東會，會中承認去年財報，通過配發現金股利6.8元，並完成董事（含獨立董事）改選。對於景氣的看法，總經理吳朝筆指出，「謹慎中帶點樂觀」。今年客戶仍在消化庫存，持續觀察市場，預期第3季後較明確，明年會有比較好的看法。

依手中訂單來看，吳朝筆指出，雖然去年下半年基期相對較高，但6、7、8月進入傳統出貨旺季，生產、交貨看起來金額都會不錯，對比去年同期僅微幅下調。

不過，由於部分客戶仍在消化庫存中，吳朝筆表示，9月出貨看起來會保守一些。整體來看，全年預期營收年減幅在10％內。

雖然今年營運稍微偏弱，不過，吳朝筆認為，年底前客戶庫存情況有機會轉健康，預期明年將會有比較好的採購力道；以戶外品牌來看，目前庫存都轉趨健康，預期明年下單會轉成長，至於運動類則還要持續觀察，整體接單狀況到9月底前應會明確。

吳朝筆指出，今年是新客戶Lululemon正式下單的第一年，訂單量不會太多，預估全年約在300～400萬美金，但明年進入出貨第二年，預期訂單量將大爆發，約是今年的幾倍成長。而另一戶外品牌客戶要擴增Gore-Tex產品線也會在明年下半年出貨。這二家客戶對明後年的營運應可大大加分。

廣越新的董事會15日也選出新董事長由吳朝筆接任，原董事長楊文賢則專任董事。董事會也通過委任業務副總唐湘梅為總經理，自7月1日生效。