由中國、巴西、俄羅斯、印度和南非組成的金磚五國集團（BRICS）將於8月22至24日在南非約翰內斯堡（Johannesburg）召開領袖峰會。俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）接受《塔斯社》採訪時，批評國際刑事法院（ICC）此前針對俄總統普丁發出逮捕令，並稱俄方希望南非確保普丁在金磚國家峰會期間享有豁免權。

綜合《塔斯社》、《報紙報》等多家俄媒15日報導，談及國際刑事法院今年3月針對普丁發出逮捕令，雷雅布可夫在採訪中稱，俄方認為，這一逮捕令「在法律層面毫無意義、具有挑釁性、絕對不可接受」。

他表示，「我們的出發點是，南非作為金磚國家峰會東道國肯定能明白一點，即（與會）高官對此類逮捕令享有絕對豁免權。」雷雅布可夫稱，「我們已向南非方面發出相應信號，我們的出發點是，一切與峰會以及俄領導層即將出席此次活動相關的事務都會以這種方式安排。」

綜合南非《馬弗里克日報》（Daily Maverick）等多家媒體此前報導，國際刑事法院3月針對普丁發出逮捕令。由於南非是國際刑事法院成員，因此當普丁出現在該國時，南非有義務逮捕他。儘管如此，南非作為今年金磚國家輪值主席國，已經正式邀請普丁參加8月的峰會。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）曾表示，俄方希望普丁能「以相應方式」參加此次峰會。

5月29日，南非政府宣布8月舉行金磚國家峰會期間將給予與會者外交豁免權。有外媒猜測，這一決定可能為普丁與會打開大門。不過，南非國際關係暨合作部（DIRCO，相當於該國外交部）發言人孟耶拉（Clayson Monyela）表示，南非此類做法是「例行公事」，南非每次在舉行類似國際會議時都會發出這種公報，與俄羅斯總統沒有關係。