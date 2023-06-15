行政院今天通過衛福部食藥署預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」修正草案，將開放加拿大30月齡以下牛肉進口。對此毒物專家指出，雖然加拿大牛的評估報告看起來沒問題，仍要注意未來加拿大有無發生狂牛症事件，如再發生狂牛症應重新評估輸入合理性。

林口長庚醫院毒物科主任顏宗海表示，從衛福部對加拿大牛的風險評估報告中可看出，加拿大自2015年就沒有再發生典型狂牛症，由於目前科學界認定僅有典型狂牛症才會傳人成為新型庫賈氏症，因此認為加拿大牛的風險屬於可控，應予以開放。

不過顏宗海指出，加拿大在2021年曾發生一起非典型的狂牛症，雖然目前學界認為非典型狂牛症不會傳人，但未來如果加拿大再次發生典型狂牛症案例，或科學界證實非典型狂牛症也會傳人，只要兩件事中有任何一件發生，我國就應該重啟開放評估。

台北榮總毒物科主任楊振昌則指出，我國開放加拿大全齡牛肉以後，應建立更密集的監測機制為食安把關，並呼籲比照美牛以清楚的標示讓消費者可以選擇，會是比較好的做法。