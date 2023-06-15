第十五屆海峽論壇16日將於廈門登場，今日召開的新聞發布會介紹稱，「呈現疫後交流新常態」是本屆論壇的首要特點，其次是福馬共同家園、廈金共同發展區等融合發展。此外，論壇將向台灣青年提供1200多個就業職位、1000多個實習職位。

作為疫情後的首屆海峽論壇，今年的舉辦規模備受關注。除了論壇大會於17日召開，尚有周邊配套活動51場；包括基層交流12場、青年交流8場、文化交流8場、經濟交流9場，另有設區市同期舉辦的14場活動。

海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省台港澳辦副主任陳志勇於新聞發布會上表示，本屆論壇第一項特點是「呈現疫後交流新常態」，將堅持民間性、草根性、廣泛性定位，聚焦兩岸基層民眾主體需求，讓兩岸基層各行業、各領域同胞暢敘情誼、暢談合作，為推動兩岸關係重回和平發展正確軌道凝心聚力。

另一特點是「展現融合發展新成果」，將繼續圍繞以通促融、以惠促融、以情促融，並圍繞「小四通」、「新四通」議題，舉辦「建設廈金共同生活圈」論壇等，推進福馬共同家園、廈金共同發展區、平潭兩岸同胞共同家園建設等。另有多場文化交流活動，促進兩岸心靈契合。

此外，青年發展也是本次論壇重點，陳志勇說，將向台灣青年提供1200多個就業職位、1000多個實習實訓職位，發佈更多惠及台灣青年的政策舉措，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。

話鋒一轉，陳志勇強調，民進黨當局一再阻擾、公然恐嚇參與籌辦和參加海峽論壇的台灣民間團體和台灣民眾，製造「綠色恐怖」。他稱，本屆海峽論壇的舉辦，得到台灣民間團體、各屆民眾踴躍響應，充分表明順民意、得民心的事， 「民進黨當局是阻擾打壓不了的」。