嘉義市培養特教生參與體育活動，與普通班學生一樣有比賽體育的機會，今天在東區體育館舉辦適應體育融合運動會籃球賽，嘉北國小啦啦隊、資源班與特教班的學生一起表演「灌籃高手」拉起序幕，氣氛瞬間炒熱。

嘉義市嘉北國小啦啦隊、資源班與特教班的學生表演「灌籃高手」拉起活動序幕。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

今天的適應體育融合運動會籃球賽，以「適Fun熱血籃不住，再＋1球」為主題，共有36隊186人參加，每隊分為兩組（2人一組），每人經過5個定點交叉傳球，最後拿到球的人投籃，投籃進球最多的人獲勝。

嘉義市適應體育融合運動會特教生體驗投籃。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府教育處表示，適應體育是把普通學生原有活動，調整教學、運動規則與器材，讓身心障礙的學生也能參與的體育課程，投籃運動不僅可以促進手眼協調與知動反應，還能讓身心障礙學生體驗運動競賽的樂趣。

嘉市府教育處長代表黃敏惠市長為這場體育賽會開幕，林立生說，黃市長很重視特殊學生與一般學生共融，打造普特共榮的校園文化，市府教育處與學校持續推展普特共融學習及活動，讓身心障礙或特殊學生，透過體育活動的再設計，也能與同學一起運動，不僅訓練體能，也能學習體驗團隊合作。

嘉北國小校長侯怡如表示，這次的適應體育融合運動會籃球賽，讓身心障礙學生能充分參與比賽、體驗賽事的樂趣，也希望藉此能培養學生的運動習慣，並增進他們與普通班同儕的融合，克服身體上的障礙，寫出自己的勇敢人生故事。