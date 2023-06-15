德國在經過反覆評估後，決定購買以色列的箭3式(Arrow-3)反彈道系統，德國國會預留5.6億歐元(186.6億新台幣)的預算，來布置箭3系統與周邊設備。

即時防衛新聞(BreakingDefense)報導，以色列駐德國大使普羅索爾( Ron Prosor)在網路上表說：「我很高興看到德國的這項決定，代表以色列和德國雙方的戰略夥伴關係重大升級，我們以色列經濟受益自不待言，德國防衛提升，連同整個歐洲也有所助益。」

箭3式飛彈的EL/M-2080 Green Pine相控陣雷達，由以色列埃爾塔公司生產。(圖/Elta System)

德國購買箭3的交易計畫從去年9月就開始談判，當時討論的初步報告，在俄羅斯入侵烏克蘭之後也對外公開，畢竟大家都看到俄羅斯的彈道飛彈威脅。

到了今年，雙方的協商明顯加速，3月份，德國代表團訪問以色列箭3陣地，進一步了解該系統，顯然相當滿意。隨後在4月20日，以色列國防部長、德國國防部，以及箭3的研發商以色列航太公司(IAI)共同起草採購協議。

箭3是以色列多層防空系統的最高級，主要負責遠程與大氣層外攔截工作，射高超過100公里(具體高度不公開)，最大射程2400公里。

與箭1、箭2不同，箭3系統有美國飛彈防禦署（MDA）聯合開發，屬於2國合作，因此箭3的出口也需要美國的批准。雖然華盛頓方面顯然更傾向推銷功能相似的THAAD系統，因此在談判期間，以色列也擔心美國是否會以經濟理由不同意出售，但交易仍然成功了。

與美國飛彈防衛署的合作也是有好處，就是箭3系統能夠與美國方面的預警系統相結合，增進預警效率。

箭3獲得德國訂單，這是以色列軍事工業的重大勝利。在此之前，以免列武器的唯一歐洲客戶是捷克，他們在2012年購買4套蜘蛛式(Spyder)短程防空飛彈系統，它屬於最低層的防禦，由巨蠎追熱式空對空飛彈修改而來，搭配以色列的相控陣防空雷達，總價約5.2 億美元。