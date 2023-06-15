海峽論壇將於16日在大陸福建廈門登場，在野黨批評陸委會近日「抹紅」前往交流的人員。陸委會副主委詹志宏今日表示，海峽論壇就是一個例行性的統戰活動，而這種「嘉年華式」的活動是否能夠達到兩岸溝通也是一個大問號。而若說這是兩岸交流，也不要參雜政治因素在其中，會比較圓滿。

被問及海峽論壇問題，詹志宏15日下午在例行記者會上表示，對這個活動已經表達過一貫立場，因為他們已經把活動性質講得很明白，就是一個例行性的統戰活動，千真萬確。我們也即將可以看到，大陸把過去收緊的一些兩岸交流措施或是貿易行為，藉這個機會釋放給特定人士，「我們看得到非常清楚」。

詹志宏強調，就政府的立場，我們非常支持跟維護兩岸健康有序的交流，這是我們既定的立場，不會改變。但是我們反對藉由該場合進行不必要的統戰作為。他指出，所謂的海峽論壇是一個像「嘉年華式」的活動，湊了51個項目，「我的好朋友在某一個廟宇當主任委員，就是俗稱的『廟公』，他也被邀請。我說你去幹嘛，他說對方要請客啊，讓他請」。而這樣也有一個分論壇。

詹志宏認為，這些活動的意義是否能夠達到所謂兩岸溝通，「這是一個大問號」。他強調，兩岸有很多要溝通的事情，如果說這是兩岸交流，也請不要參雜政治的因素在裡面，會比較圓滿，也比較符合健康有序的要求。