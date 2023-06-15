台北北投石牌知名牛肉麵店，日前被一名外送員爆料，「店員擠抹布水煮牛肉麵」，引發眾怒。不過，傳出業者近日決定關門，《中時新聞網》記者14日走訪，發現騎樓煮麵台、設備全清空，還有疑店員的人進出打掃，見到媒體拍攝急忙拉下鐵門。另有網友爆料「闖禍的工讀生其實是老闆兒子」，知情人士驚揭真相。

獨／石牌抹布牛肉麵關店！闖禍工讀遭爆是「老闆兒」 知情人士不忍全說了

用餐時間記者實際走訪，店家沒有營業，屋內一片漆黑，餐桌上堆放整理的雜物，店門口擺放打掃工具，店外騎樓餐台、器具全撤除。記者上前詢問疑似是店員的人，對方僅說，「老闆交代我來搬東西。」其餘不願多談，看見媒體來拍攝，急忙拉下鐵門。

石牌牛肉麵名店已沒有營業，屋內一片漆黑。（游定剛拍攝）

抹布牛肉麵風暴延燒多日，更有網友爆料「那位工讀生，其實就是老闆的兒子」，不過，附近攤商否認這樣說法，「他（員工）真的不是，他真的是工讀生，大家都一直傳，傳到我們都不想講了，那就是工讀生自己的行為。」不捨同業連日飽受輿論壓力，攤商無奈地說，「他們(業者)每天都洗的很乾淨，我覺得他們做的這麼好的狀態下，被抹布水（事件）這樣，心裡覺得很難過」。

客人桌上放滿整理好的雜物。（游定剛拍攝）

回顧整起事件，6月4日店員被外送員拍下，擠抹布水到煮麵鍋裡，老闆一開始的說法是，「那鍋水要換洗不要了。」不過事後又被外送員po出完整片直接打臉。另外，後來北市衛生局上門稽查卻撲空，老闆事後又改口道歉，「是員工的疏失」。

疑店員進出整理環境，見媒體拍攝急拉鐵門。（游定剛拍攝）

現在傳出業者要把石牌分店關店消息，記者走訪北投總店，店家緊閉沒有營業，不過，附近商家向記者透露「他們已休息好幾天了」，在時機點敏感上，是否在避風頭引人遐想。求證牛肉麵許老闆，對方僅說「不好意思我現在在忙。」隨即掛斷電話。風暴延燒，關掉分店能夠止血嗎？北投總店難免受波及，消費者短時間內恐怕也會失去信任。