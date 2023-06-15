台中市生育津貼第一胎到第三胎皆是2萬元，台中市議員何文海15日指出，台中第三胎津貼2萬元是六都最少，要求市府提高補助，鼓勵爸爸媽媽生小孩。市長盧秀燕表示，她上任後將1胎1萬元補助自去年起每胎提高到2萬元，將來會視財政狀況評估是否再調整。

何文海表示，根據國家發展委員會估計，2035年台灣的生育率會低於韓國，因此各縣市政府無不提高生育獎勵，以台北市來說今年度就大幅提升補助，第3胎津貼和桃園市一樣獎勵5萬元，鄰近台中的彰化市第三胎也獎勵3萬元，台中市第三胎卻僅補助2萬元，六都最低。

何文海認為，少子化已是國安議題，但台中市政府卻未重視，111年度所編列的生育津貼補助尚剩餘3339萬，補助費用仍有賸餘，一方面表示生育人數未達預期，另外就是生育獎勵的力道不夠，民眾生育意願還是不足，建議提高獎勵第三胎家庭。

市長盧秀燕表示，台中市生育津貼1胎1萬元10年未調整，她上任後努力籌措經費，自去年元旦起每胎補助2萬元，將來會視財政狀況評估是否再調整，另，台中市結婚率蟬連六都第一，111年全市粗出生率6.35％位居六都第二，市府除補貼生育，也透過各種政策盼能減輕家長養育的負擔。

社會局說明，市府除發放生育津貼、育兒津貼與托育補助，公托收費全國最低且第3胎免費，還有平價優質的「到宅坐月子服務」和6次免費到宅育兒指導。為分擔家長負擔，衛生局也提供婚後孕前健康檢查、低收與中低收孕婦唐氏症篩檢補助、智慧育兒小幫手LINE、健康小衛星-好孕包等，打造友善育兒城市。