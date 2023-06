億光接續於6月9日向美國德州西區聯邦地方法院(US District Court for the Western District of Texas,以下簡稱「德州西區地院」)提起專利侵權訴訟,控告Walmart(以下簡稱「沃爾瑪」)的燈絲、深紫外光(UVC)、車用LED產品及照明產品侵害億光美國專利,並訴請德州西區地院針對沃爾瑪的侵權產品下達禁制令禁止沃爾瑪為販賣、陳列等行為以及損害賠償。

億光聲明,億光德國及美國專利技術與LED覆晶及支架封裝技術相關,可提升LED的生產速度、品質良率、發光效率、工作瓦數、導電性能及散熱效果,不僅可用於燈絲、UVC、車用LED及照明產品,更可涵蓋特殊應用照明、CSP、背光、閃光燈和Mini/Micro LED等用途。

億光重申專利權主要的目的是為了保護創新研發成果,並且鼓勵產業發展;針對市場上不法的侵權行為,億光必要時將採取法律行動,絕不寬貸,以捍衛億光尊重智慧財產權之一貫立場。

億光不斷投入及擴充技術及產品的研發、製造及設計的能力,加深智慧財產權的佈局,以強化產品的競爭力。目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利,將持續提供客戶優質的服務以及產品。