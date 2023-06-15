名模隋棠和老公Tony結婚8年，婚後育有2子1女，時常於社群平台分享親子日常，不難看出隋棠即使工作忙碌，依然對3個寶貝的成長及教育相當重視。

但隋棠也透露身為職業婦女，要兼顧家庭跟職場實屬不易，特別是孩子漸漸進入成長階段，生理跟心裡都需要更多的照顧，讓原本就忙碌的她，一度分身乏術，大喊吃不消。還好，去年度接下船井生醫高成長系列代言後，彷彿在生活中獲得除了老公之外的「育兒神隊友」。

隋棠分享使用船井牛奶鈣魚膠原的心得：「孩子的成長狀況，一直是我最關心的事。之前就看過身邊親友推薦船井牛奶鈣魚膠原，實際讓孩子們食用下來，各方面成長有感，真的非常喜歡，。它有「衛福部核准小綠人標章」，通過國際級實驗室SGS 814項安心檢測合格，連兒科醫師也讓自己的孩子吃，讓我很放心！推薦給也同樣重視孩子成長的爸媽們。」

(圖/業者提供)

日前身為品牌代言人的隋棠，為船井高成長拍攝品牌形象影片，片中隋棠扮演陪伴孩子圓夢成長的母親，完美演繹品牌的核心理念「一起陪孩子跳上夢想的制高點」，影片一出立馬受到廣大的迴響，讓眾多網友驚呼：原來這就是隋棠的育兒秘訣，難怪孩子成長的那麼好。

船井生醫表示，從1992年創立至今，已經走過30個年頭，榮獲16年日本醫學信賴金獎，秉持「健康科學、世界信賴」之企業精神，以全新生物醫學科技為基石，科學臨床實證為核心，於2022年度與第三方公正單位–台北市立醫院合力舉辦「兒童成長醫學實驗」，集結百位孩童進行為期一年的產品體驗，並透過專業醫師的每季進行觀察、紀錄、診斷等，觀察孩童的成長狀況。

此計畫耗時多年，從規劃、申請、人員招募、成長評估等前置，終於在今年取得優異成果，不僅更增添了消費者對產品的信心，更為兒童成長營養界樹立標竿。

重視孩子成長的隋棠，即是被船井生醫「陪伴孩子成長，支持孩子每個夢想」理念打動，身為30年信賴兒童保健品牌，多年來致力於研發兒童成長營養品，為孩童量身打造成長必需的營養配方，成長只有一次，期望每個孩子都能把握成長的黃金期，健康成長不留遺憾。